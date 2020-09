Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorrad mit Beiwagen touchiert geparkten PKW mit Anhänger - Fahrzeugführer und Enkelkind werden leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Imsum. Am Sonntagnachmittag (13.09.2020) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Imsum. Ein 75-jähriger Bremerhaven befuhr mit seinem Enkel im Beiwagen (13 Jahre alt) die Wurster Landstraße in Richtung Bremerhaven. Als er an einem geparkten PKW mit Anhänger vorbeifahren wollte, schätzte er den seitlichen Abstand falsch ein. Der Beiwagen kollidierte mit dem Anhänger und dem PKW. Das Gespann stürze daraufhinnach links, der 13-jährige wurde aus dem Beiwagen geschleudert. Da die gefahrene Geschwindigkeit nur ca. 30 km/h betrug, verletzten sich beide Insassen glücklicherweise nur leicht (Schürfwunden). Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 4500 Euro.

