Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Elmlohe - Mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.09.20 wurde zur Mittagszeit ein Kleinkraftrad in 27624 Geestland (OT Elmlohe) durch die Beamten des PK Geestland kontrolliert. ~Den Beamten war bereits aus den vergangenen Tagen bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 60-jährigen Schiffdorfer erwartet die dritte Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits im Jahr 1990 gerichtlich entzogen.

Gemarkung Schiffdorf/ A 27, FR Walsrode, Höhe AS Debstedt - Anhänger während der Fahrt verloren

Am Samstag, den 12.09.2020, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Loxstedter mit seinem Fahrzeuggespann - bestehend aus Pkw und Anhänger (Plattformanhänger mit Auffahrrampe) - die Anschlussstelle Debstedt, um auf die Autobahn in Richtung Walsrode aufzufahren. Aufgrund eines Bedienfehlers löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung vom BMW des Loxstedters und der Anhänger rollte ungebremst über die Gegenfahrbahn in einen Grünstreifen. Glücklicherweise wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet. Durch den Unfall entstand ein Flurschaden, der auf ca. 250 Euro beziffert wird. Der Anhänger wurde lediglich leicht beschädigt.~

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-112

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell