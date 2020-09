Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss - 30-jähriger flüchtet vor der Polizei

Cuxhaven (ots)

Neuhaus/Cadenberge. Am Sonntagabend (13.09.2020) wollten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 19:30 Uhr einen grauen Audi A3 auf der Bundesstraße 73 im Bereich Neuhaus kontrollieren, da dieses Fahrzeug in der Vergangenheit mehrfach wegen verschiedener Verkehrsdelikte aufgefallen war. Während die Polizeibeamten den Streifenwagen wendeten, flüchtete der Fahrzeugführer mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Cadenberge und konnte zunächst nicht angehalten werden. Durch mehrere Zeugen konnten die weitere Fluchtrichtung und der Abstellort des PKW ermittelt und der vermeintliche Fahrzeugführer angetroffen werden. Es handelte sich hierbei um einen 30-jährigen Mann aus der Gemeinde Loxstedt, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren ergaben sich diverse Anhaltspunkte für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

