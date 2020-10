Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Korntal-Münchingen: Verursacherin bei Verkehrsunfall im Parallelverkehr leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Feuerbach und Zuffenhausen. Die 57 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem Verflechtungsstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn, als sie nach links auf die Durchgangsfahrbahn wechseln wollte. Der zu diesem Zeitpunkt dort neben ihr fahrende 27-jährige Skoda-Lenker konnte der Golf-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall drehte sich der Golf um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Golf-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen sowie einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, welches sie aber kurz danach wieder verlassen konnte. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr Ditzingen mit 3 Fahrzeugen und 12 Wehrleuten waren eine Rettungswagenbesatzung sowie zwei Polizeistreifen im Einsatz. Drei der vier Fahrspuren mussten zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden gesperrt werden, es kam zu einem Rückstau von ca. 5 Kilometern.

