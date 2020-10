Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 25-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:20 Uhr kam es in einem Kiosk in der Talstraße in Böblingen zu einem Ladendiebstahl. Ein 25 Jahre alter Mann hatte bei Verlassen des Geschäfts die Ware, Spirituosen im Wert von knapp neun Euro, nicht bezahlt. Auf Ansprechen einer Ladendetektivin reagierte er nicht und suchte mit der Beute das Weite. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den Dieb kurz darauf im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in der Bahnhofstraße auf Höhe eines Einkaufszentrums an. Bei einer anschließenden Personenkontrolle verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ und kam den mehrmaligen Anweisungen der Beamten nicht nach. Stattdessen wandte er sich ab und wollte sich der Kontrolle entziehen. Aufgrund dessen musste der Mann, der mutmaßlich alkoholisiert war, festgehalten werden. Da er im weiteren Verlauf versuchte sich loszureißen, sollte er zu Boden gebracht werden. Hierauf wehrte er sich und schlug in Richtung eines Polizisten. Letztendlich gelang es den Einsatzkräften den Querulanten mit erheblichem Kraftaufwand am Boden zu fesseln. Bei der anschließenden Personendurchsuchung sperrte sich der 25-Jährige erneut und trat mehrfach gegen den Streifenwagen. Im Anschluss wurde der Mann zum Polizeirevier Böblingen transportiert. Dort kam es erneut zu Widerstandshandlungen gegenüber den Beamten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Polizist leicht verletzt und der Streifenwagen nicht beschädigt. Aufgrund einer Fremdgefährdung wurde der 25-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

