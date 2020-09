Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkenes Vater-Sohn-Gespann

Ludwigshafen (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen meldeten am 13.09.2020 gegen 10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Sie schilderten, dass sie soeben beobachtet hätten, wie ein älterer Fahrer in der Valentin-Bauer-Straße aus seinem Auto ausstieg und seinem jüngeren Beifahrer das Steuer überließ. Dieser habe im Anschluss rückwärts einparken wollen und sei dabei gegen ein anderes Auto gefahren. Statt sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.200 Euro zu kümmern, sei der Mann einfach davongefahren. Der ältere Herr sei derweil zu Fuß geflüchtet. Da sich die beiden Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte der Unfallverursacher nur kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Volkerstraße angetroffen werden. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es sich bei den beiden Männern um einen 35-Jährigen und dessen 62-jährigen Vater handelt. Beide fielen durch starken Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Jüngeren einen Wert von 2,17 Promille und beim Älteren einen Wert von 2,00 Promille.

Beide müssen nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der 35-Jährige muss sich außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

