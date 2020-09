Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugenaufruf!

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 12.09.2020, gegen 22:00 Uhr, kam es bei einer Feierlichkeit im Bliesbad in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Security-Mitarbeitern und zwei alkoholisierten Gästen. Hierbei wurde ein 46-jähriger Gast durch die beiden 52- und 42-jährigen Türsteher aufgrund eines nicht getragenen Mund-Nasen-Schutzes bei Betreten der Sanitäranlagen vor das Bliesbad begleitet. Dort soll einer der Türsteher auf den Gast eingeschlagen haben. Ein weiterer 48-jähriger Gast eilte zur Hilfe und wurde von dem zweiten Türsteher zurückgedrängt und soll ebenfalls geschlagen worden sein. Die beiden Gäste wurden hierbei leicht verletzt. Aufgrund einer Menschentraube um das Geschehen wurden zwei weitere Gäste im Getümmel ebenfalls leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell