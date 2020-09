Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frühstück geraubt - Festnahme

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagmorgen, den 12.09.2020, gegen 08:30 Uhr, wurden einem 61-jährigen Ludwigshafener die frisch gekauften Brötchen und Brezeln durch einen 29-jährigen Täter in der Drachenfelsstraße in Ludwigshafen gewaltsam entrissen. Der alkoholisierte Täter flüchtete im Anschluss in Richtung des Zedtwitzparks und konnte dort nach kurzer Fahndung durch die Polizei mitsamt des Raubgutes festgestellt werden. Ihm wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der Täter einige Stunden im Polizeigewahrsam.

