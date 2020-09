Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Ohne Helm und volltrunken unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagabend, 20.03.2020, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades, aufgrund des von ihm während der Fahrt nicht getragenen Helms und insbesondere fehlenden Versicherungskennzeichens an dem von ihm geführten Fahrzeug, einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim unterzogen. Im Rahmen dessen konnten am Fahrzeug umfangreiche technische Umbauten festgestellt werden, welche die Endgeschwindigkeit des Fahrzeugs nicht unerheblich veränderten. Der 32-Jährige, der zudem mit 2,2 Promille eine deutliche Alkoholisierung aufwies, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Kleinkraftrad zwecks Gutachtenerstellung sichergestellt.

