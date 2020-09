Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 79-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag, 13.09.2020, 11:45 Uhr, kam es an der Einmündung Hochfeldstraße / Buchenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer hatte die Vorfahrt der Frau missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Die Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell