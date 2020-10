Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Faserzementplatten illegal entsorgt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 08.40 Uhr alarmierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, da er auf einem Parkstreifen in der Mörikestraße, kurz vor der Einmündung auf die Landesstraße 1136, im Stadtteil Schöckingen Faserzementplatten entdeckt hatte. Die größtenteils zerbrochenen Platten lagen in der Parkbucht, jedoch auch auf der vorbeilaufenden Mörikestraße. Mutmaßlich dürfte es sich um asbesthaltige Platten handeln, die illegal entsorgt wurden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und Proben entnommen. Die Stadt Ditzingen muss sich nun um die legale Beseitigung kümmern. Die Polizei, Tel. 07142/405-0, bittet um Hinweise zur Herkunft der Faserzementplatten.

