Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Navigationsgerät gestohlen; Renningen: Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Navigationsgerät gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch schlug ein noch unbekannter Täter in der Hertichstraße in Eltingen zu. Der Täter brach einen Skoda auf, der am Fahrbahnrand stand, und demontierte das festeingebaute Navigationsgerät. Der Wert des Diebesguts und auch der hinterlassene Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen.

Renningen: Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

Auf ein falsches Gewinnversprechen fiel ein 76-Jähriger aus Renningen zwischen Montag und Mittwoch herein. Der Mann war am Montag von einem noch unbekannten Anrufer kontaktiert worden, der ihm einen Gewinn von knapp 20.000 Euro in Aussicht stellte. Allerdings würden bei der Auszahlung Gebühren entstehen, die der Senior zu entrichten habe. Über einen Anbieter von Auslandsüberweisungen transferierte der 76-Jährige hierauf einen dreistelligen Betrag. Nach einem zweiten Anruf durch denselben Täter überwies der Mann einen weiteren Betrag von mehreren hundert Euro. Als am Mittwochvormittag der Unbekannte telefonisch eine dritte Forderung an den Senior richtete, ging dieser erneut in die Filiale, die den Überweisungsdienst anbietet. Die Mitarbeiterin, die den Mann von den vergangenen beiden Malen schon kannte und gewarnt hatte, alarmierte nun die Polizei. Eine dritte Überweisung konnte so verhindert, die beiden bereits transferierten Geldbeträge konnten allerding nicht wieder zurück gebucht werden. Verhaltenstipps der Polizei: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell