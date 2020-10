Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Ergänzung zum Brand in der Sucystraße; Vaihingen an der Enz: 20-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Ergänzung zum Brand in der Sucystraße

Der am Samstagmittag bei einem Wohnungsbrand in der Sucystraße in Bietigheim-Bissingen lebensgefährlich verletzte 82 Jahre alte Bewohner starb am Dienstag in einem Krankenhaus. Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war der Brand vermutlich aufgrund von Fahrlässigkeit im Umgang mit brennenden Kerzen seitens des 82-Jährigen entstanden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit keine vor.

Vaihingen an der Enz: 20-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 01.00 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er einen Tatverdächtigen dabei beobachtet hatte, wie dieser ein Fenster eines Wohnwagens in der Einsteinstraße in Vaihingen an der Enz einschlug. Als die Beamten des Polizeireviers Vaihingen an der Enz vor Ort eintrafen, befand sich der 20 Jahre alte Tatverdächtige noch in dem Wohnwagen. Auf Ansprache verließ der Mann das Fahrzeug und ließ sich widerstandlos vorläufig festnehmen. Mutmaßlich hatte er eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige, gegen den nun wegen Sachbeschädigung ermittelt wird, auf freien Fuß gesetzt.

