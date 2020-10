Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Kornwestheim; Fahrraddiebstahl in Gerlingen; Polizei sucht Zeugen in Murr

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht mit 5.000 Euro

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Dienstag zwischen 15:25 Uhr und 16:55 Uhr in der Mühlhäuser Straße in Kornwestheim am Fahrbahnrand geparkt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Gerlingen: Unbekannter entwendet Pedelec aus Tiefgarage

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr aus der Tiefgarage zweier Mehrfamilienhäuser in der Brennerstraße in Gerlingen ein Fahrrad im Wert einer vierstelligen Summe. Das orange-schwarze Pedelec der Marke Giant Trance E+ 1 Pro war mit einem Schloss gesichert und an einer Deckenhalterung befestigt. Durch gewaltsames Aufhebeln gelang es dem Täter das Zweirad aus der Sicherung zu lösen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, in Verbindung zu setzen.

Murr: 16-Jährige unsittlich berührt

Nachdem eine 16-Jährige am Dienstag gegen 18:35 Uhr im Benninger Weg in Murr auf einen bislang unbekannten Mann traf, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Jugendliche war an der genannten Örtlichkeit joggen, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Anschließend soll er ihr ans Gesäß und in den Schritt gefasst haben. Als sich die 16-Jährige hierauf umgedrehte, flüchtete der Unbekannte in ein Industriegebiet. Der Täter mit südländischem Erscheinungsbild soll relativ groß und dünn gewesen sein. Zudem trug er dunkle Haare und war zur Tatzeit mit einem dunkelblauen oder schwarzen Jogginganzug bekleidet. Die 16-Jährige ging nach dem Vorfall zunächst nach Hause und informierte erst zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 0800 1100225 an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell