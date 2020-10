Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1137/ Leonberg: Nach Unfall mit 8.000 Euro Schaden geflohen; Aidlingen: Unfallflucht in Lehenweiler; Leonberg: Wohnungseinbruch in Eltingen

Ludwigsburg

L1137/ Leonberg: Nach Unfall mit 8.000 Euro Schaden geflohen

Am Dienstag gegen 22.15 Uhr war der noch unbekannte Fahrer eines vermutlich weißen Pkw auf der Feuerbacher Straße (L1137) in Fahrrichtung Gerlingen unterwegs. Im Bereich Hasenbrunnen geriet er auf die linke Fahrbahnseite und streifte dabei den entgegenkommenden weißen Renault eines 56-Jähringen. Der Renault wurde dabei hinten links erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Dessen ungeachtet setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Sein Auto müsste ebenfalls an der linken Fahrzeugseite deutliche Beschädigungen aufweisen. Das Polizeirevier Leonberg Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Aidlingen: Unfallflucht in Lehenweiler

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand zwischen Montag 15.30 Uhr und Dienstag 16.15 Uhr bei einer Unfallflucht in der Lehenweiler Hauptstraße in Lehenweiler. Vermutlich beim rückwärts Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen geparkten grauen Toyota. Polizeibeamte stellten an dem Auto rote Lackantragungen fest. Vor dem Toyota soll zuvor ein roter VW Transporter mit Stuttgarter Kennzeichen geparkt gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

Leonberg: Wohnungseinbruch in Eltingen

Vermutlich durch ein Fenster ist ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 17.20 Uhr und Mitternacht in eine Wohnung in der Max-Eyth-Straße in Eltingen eingestiegen. Aus der Wohnung entwendete der Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg 07152 605-0 in Verbindung zu setzen.

