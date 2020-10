Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen-Hirschlanden: 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Mit halb herunter gelassener Hose hielt sich am Montag gegen 18:45 Uhr ein 24-Jähriger in der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden auf. Dort versuchte der Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war, mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Hierbei mussten zwei Verkehrsteilnehmer mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn ausweichen und abbremsen. Nachdem er noch auf eines der vorbeifahrenden Fahrzeuge geschlagen haben soll, begab er sich in einen nahegelegenen Discountmarkt und probierte von einem Kunden die mitgeführte Tasche mit Pfandflaschen zu entwenden. Nach kurzer Ansprache ließ der 24-Jährige jedoch von seinem Vorhaben ab und begab sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung in die Getränkeabteilung. Hier belästigte er andere Kundschaft und konnte durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Aufgrund eines bestehenden Hausverbots, wurde der Mann mehrfach angewiesen die Örtlichkeit zu verlassen. Als sich die Beamten sich mit ihm vor dem Kassenbereich befanden, schlug er unvermittelt mit der Faust gegen die Brust eines Polizisten. Bei dem anschließenden Versuch den Angreifer daraufhin zu Boden zu bringen, um ihn zu fixieren, sind beide Personen über eine Palette gestürzt. Der 24-Jährige wehrte sich weiterhin, schlug um sich und konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand mit Handschließen gefesselt werden. Im Anschluss wurde Tatverdächtige vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg gebracht. Die eingesetzten Beamten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Mann verletzte sich leicht. Gegen ihn wird nun wegen Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, versuchter Sachbeschädigung sowie Verstoß gegen die Corona-Verordnung ermittelt. Nachdem der 24-jährige Tatverdächtige über Nacht in Gewahrsam geblieben war, wurde der unter Bewährung stehende Mann am Mittwoch aufgrund von Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs, Tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung, setzte ihn in Vollzug und wies den aus Somalia stammenden Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell