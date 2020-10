Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Neunjährige an Zebrastreifen angefahren; Holzgerlingen: Einbruch in Realschule

Böblingen: Neunjährige an Zebrastreifen angefahren

Leichte Verletzungen trug ein neunjähriges Mädchen davon, das am Dienstag gegen 8.00 Uhr in der Poststraße in Böblingen einen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der noch unbekannte Fahrer eines weißen Sprinter sah die junge Fußgängerin vermutlich zu spät und touchierte sie leicht. Er hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens. Nachdem sie ihre Unversehrtheit bestätigte, setze der Sprinter-Lenker seine Fahrt fort. Im späteren Tagesverlauf verspürte das Kind allerdings doch Schmerzen. Das Polizeirevier Böblingen Tel. 07031 13-2500 bittet den Fahrer und mögliche Unfallzeugen, sich zu melden.

Holzgerlingen: Einbruch in Realschule

Mit einem Schraubendreher hat ein unbekannter Täter zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 7.00 Uhr ein Fenster des Nebengebäudes der Realschule in der Schillerstraße in Holzgerlingen aufgebrochen. Nach Einstieg in ein Klassenzimmer versuchte der Einbrecher vergeblich, die Tür zum Flur aufzuhebeln und verließ die Schule anschließend mit leeren Händen. Allerdings richtete er mehrere hundert Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen. Tel. 07031 41604-0 entgegen.

