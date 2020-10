Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ottmarsheim: Ergänzung zu Sprengung von Geldausgabeautomat

Ludwigsburg (ots)

Nach der in der Nacht zum Dienstag gegen 02.10 Uhr verübten Sprengung eines Geldausgabeautomaten hat die Kriminalpolizei Ludwigsburg mittlerweile das Fluchtfahrzeug sichergestellt, mit dem vermutlich drei Täter vom Tatort geflüchtet waren. Der Besitzer eines Schuppens in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet am südöstlichen Ortsrand von Ottmarsheim entdeckte gegen 10:00 Uhr einen in seinem Schuppen abgestellten, schwarzen Ford Focus mit Heilbronner Kennzeichen. Wie sich herausstellte, war der Ford am Montagabend von einem Firmengelände in der Liststraße in Ilsfeld gestohlen und mit den ebenfalls gestohlenen Kennzeichenschildern eines weiteren Fahrzeugs versehen worden.

