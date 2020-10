Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 12-Jähriger angefahren; Herrenberg: Unfallflucht; BAB 81/Ammerbuch: Auffahrunfall mit 26.000 Euro Sachschaden; Herrenberg-Kayh: Sachbeschädigung- Spritztour mit Aufsitzmäher auf Sportplatz

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: 12-Jähriger angefahren

Als ein 12-jähriger Fußgänger am Montag gegen 13.00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Kalkofenstraße die Rampe in Richtung Bahnhof hochlief, fuhr ihn eine etwa 70-jährige Frau vermutlich mit einem silbernen Mercedes an. Nach Angaben des Jungen wich die Fahrzeuglenkerin beim Hochfahren einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts aus und fuhr ihm gegen den linken Fuß. Zunächst hielt sie an, um sich nach dem Zustand des Geschädigten zu erkundigen. Nachdem er sein Wohlbefinden bestätigte, setze sie ihre Fahrt fort. Im Laufe des Tages verstärkten sich die Schmerzen des Jungen und er wurde ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht. Nun bittet das Polizeirevier Herrenberg Tel. 07032 2708-0 die Fahrerin und mögliche Unfallzeugen, sich zu melden.

Herrenberg: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der zwischen Samstag 17.00 Uhr und Sonntag 12.00 Uhr in der Bergstraße in Herrenberg geparkt war. Mutmaßlich beim Ausparken streifte der Unbekannte die linke Fahrzeugseite des Mercedes und fuhr anschließend davon. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, bittet um Hinweise

BAB 81/Ammerbuch: Auffahrunfall mit 26.000 Euro Sachschaden

Am Montag gegen 14.30 Uhr ereignete sich auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auffahrunfall. Der 44-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter war auf der linken Spur unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 53-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf. Die Fahrer blieben unverletzt. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 26.000 Euro geschätzt.

Herrenberg-Kayh: Sachbeschädigung- Spritztour mit Aufsitzmäher auf Sportplatz

Zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 16.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schuppen auf dem Sportgelände in der Grabenstraße in Kay. Sie setzten einen Aufsitzmäher in Gang und fuhren damit auf dem Sportplatz umher. Als sie den Aufsitzmäher wieder in den Schuppen zurückfuhren, stießen sie gegen dort gelagerte Gegenstände und beschädigten ein Tor des Schuppens. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

