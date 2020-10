POL-LB: Unfallflucht in Ludwigsburg (2); Rollerdiebstahl in Ludwigsburg; Sachbeschädiung in Möglingen; Auseinandersetzung in Remseck am Neckar

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Vorbeifahrern streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die Fahrerseite eines VW Polo, der zwischen Sonntag 16:00 Uhr und Montag 11:00 Uhr in der Turmstraße in Ludwigsburg-Pflugfelden am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-West: Unfallzeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Sonntag 22:00 Uhr und Montag 16:10 Uhr in der Mörikestraße in Ludwigsburg-West begangen wurde, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nach Zeugen. An der genannten Örtlichkeit war ein Mercedes am Fahrbahnrand geparkt und wurde auf noch ungeklärte Art und Weise, durch einen unbekannten Fahrzeuglenker, am Fahrzeugheck beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte fuhr anschließend davon.

Ludwigsburg-Süd: Jugendliche mit entwendeten Motorroller unterwegs

Ohne Helm waren ein 16-Jähriger und sein 15 Jahre alter Sozius mit einem Motorroller am Montag gegen 23:55 Uhr auf der Aldinger Straße in Ludwigsburg-Süd unterwegs. Das Duo fiel einer Streifwagenbesatzung auf, die dem Zweirad entgegenfuhr. Zudem war kein Licht eingeschaltet und der Roller beschädigt. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Im Anschluss konnte eruiert werden, dass die beiden Jugendlichen den Roller mutmaßlich gemeinschaftlich entwendet hatten und der 16-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Beide Tatverdächtige müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Da der 16-Jährige während der Kontrolle in einer Umhängetasche eine geringe Menge Haschisch mit sich führte, wird er sich obendrein wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und darüber hinaus wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Diebstahls dauern noch an.

Möglingen: Ford zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter an einem Ford, der im Parkweg in Möglingen auf Höhe eines Supermarktes stand. Der Unbekannte zerkratzte an dem Wagen die Beifahrerseite und suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07141 1500170 an den Polizeiposten Asperg.

Remseck am Neckar-Hochdorf: Autofahrer geraten aneinander

Zwei Autofahrer, ein 19-jähriger Ford-Lenker und ein 22 Jahre alter VW Lenker, waren am Montag gegen 14:35 Uhr auf der Kreisstraße 1673 von Bitterfeld kommend in Richtung Hochdorf unterwegs. Auf dieser Strecke sollen sich die beiden Verkehrsteilnehmer nach bisherigen Erkenntnissen gegenseitig überholt und genötigt haben. Nachdem die Fahrt fortgesetzt wurde, stellten die beiden Kontrahenten ihre Autos auf dem "Wilhelmsplatz" in Hochdorf ab. Eine 19-jährige Beifahrerin stieg daraufhin aus dem Ford aus und ging auf den VW-Lenker zu, um ihn zur Rede zu stellen. Im Anschluss soll der 22-Jährige mehrere Beleidigungen gegenüber der jungen Frau geäußert haben. Im weiteren Verlauf hat sich der 19-Jährige ebenfalls dem VW genähert und mutmaßlich die Fahrertür zugedrückt. Hierbei soll der Fuß des 22-jährigen Fahrers eingeklemmt worden sein. Nachdem es ihm schließlich gelungen war, auszusteigen, soll der Ford-Lenker dem 19-Jährigen ins Gesicht und ihn nach hinten gestoßen haben. Der 19-Jährige kam diesbezüglich zu Fall und verletzte sich leicht. Obendrein soll der 19-Jährige den 22-Jährigen noch beleidigt haben. Aufgrund der Geschehnisse müssen beide Männer nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung rechnen.

