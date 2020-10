Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen (Eichholz): Küchenbrand im fünften Obergeschoss

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr entfachte sich einem Mehrfamilienhaus, das in der Watzmannstraße gelegen ist, ein Feuer. Die 32-jährige Bewohnerin, in deren Küche der Brand aufgrund eines Kochvorgangs ausgebrochen war, wurde glücklicherweise nicht verletzt und konnte sich zu einer Nachbarin retten. Durch die sofort eingeleiteten Maßnahmen der Feuerwehr konnten der Brand gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohnerin kam zwischenzeitlich bei Angehörigen unter. Die Hausmitbewohner, die vorsorglich das Gebäude verlassen hatten, konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit 15 Fahrzeugen und 80 Wehrleuten im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen eingesetzt. Für die Dauer der Lösch- und Einsatzmaßnahmen musste die Watzmannstraße bis gegen 21.00 Uhr gesperrt werden.

