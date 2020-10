Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Brand nach Wechsel eines Gasflaschen-Schlauchs

Ludwigsburg (ots)

Mit Brandverletzungen musste am Montagvormittag ein 85-jähriger Mann aus Ditzingen ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte gegen 10:50 Uhr im Heizraum seines Hauses in der Wettertalstraße den porösen Schlauch einer Gasflasche gewechselt. Beim anschließenden Test des neues Schlauchs kam es zu einer Stichflamme, die die Isolation der Heizungsanlage in Brand setzte. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, zog sich der 85-Jährige Brandverletzungen zu. Auch seine Ehefrau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Ditzingen war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften am Brandort und hatte den Brand um 11:30 Uhr gelöscht. Der entstandene Sachschaden im Keller des Hauses beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

