Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unbekannter wirft brennenden Gegenstand auf Balkon

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, sucht Zeugen, die am Sonntag kurz nach 18.00 Uhr eine Sachbeschädigung durch Brandlegung in der Sindelfinger Straße in Maichingen beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter entzündete einen bislang unbekannten, kleineren Gegenstand und warf diesen gegen ein geschlossenes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ecke zur Schwenninger Straße. Der Gegenstand brannte letztlich auf dem Fenstersims liegend vollständig ab. Der Rahmen des Fensters wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Auf der Grünfläche unterhalb des Balkons stellten hinzugerufene Polizeibeamte mehrere Feuerzeuge fest, die möglicherweise vom Täter stammen könnten. Durchgeführte Fahndungsmaßmahmen führten nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

