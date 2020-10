Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Ford Transporter gestohlen; Kornwestheim: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Ford Transporter gestohlen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag, 17:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr vom Gelände eines Autohauses in der Max-Eyth-Straße einen weißen Ford Transit Custom im Wert von 21.000 Euro gestohlen. Von einem daneben abgestellten Pritschenwagen montierten sie die Kennzeichenschilder ab und brachten sie vermutlich an dem Transporter an. Beim Verlassen des Firmengeländes mussten sie rangieren, beschädigten dabei einen Ford Focus und richteten etwa 1.000 Euro Sachschaden an. Personen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Autohauses gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: 53-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Neckarstraße hat sich am Montagmorgen ein 63-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers durch einen 59-Jährigen stürzte gegen 08:15 auf der Baustelle ein Kleinkran um und traf der 63-Jährigen am Kopf. Zur Bergung des Verletzten war die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit 11 Einsatzkräften vor Ort. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den 59-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell