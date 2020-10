Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Gerlingen; Auseinandersetzung in Ditzingen

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Pedelec gestohlen

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Diebstahl geben können, der zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr in der Bachstraße in Gerlingen verübt wurde. Im genannten Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarz-weißes Pedelec der Marke Cube, dass mit einem Kettenschloss verschlossen auf einer Terrasse abgestellt war. Der Wert des Rades beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Ditzingen: Zwei Leichtverletzte nach Barbesuch

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr sind drei Männer im Alter von 20, 35 und 49 Jahren in der Gartenstraße in Ditzingen aneinandergeraten. Die drei Männer hatten sich an der Örtlichkeit in einer Bar aufgehalten, wo es wohl zu Streitigkeiten kam. In deren Verlauf soll der 49-Jährige mit der Faust gegen den Kopf des 35-Jährigen geschlagen und ihn leicht verletzt haben. Nachdem der 35-Jährige zusammen mit dem 20-Jährigen sowie eine weitere Begleitperson das Lokal daraufhin verlassen hatte, entfachte sich zwischen den drei Personen erneut ein Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung nahm der 35-Jährige offenbar einen Stuhl eines nahegelegenen Imbisses zur Hand und schlug mutmaßlich mit diesem gegen den Kopf des 20-Jährigen. Dieser erlitt hierdurch eine Kopfverletzung, die zu einem späteren Zeitpunkt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Eine vorbeifahrende Streife wurde zufällig auf das Geschehen aufmerksam. Die Beamten notierten sich die Personalien aller Beteiligten und nahmen den 35-Jährigen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle. Da der 35-Jährige, bei dem noch ein Joint aufgefunden wurde, ebenfalls über Schmerzen klagte, musste ein weiterer Rettungswagen hinzugezogen werden. Rettungsdienstmitarbeiter kümmerten sich zunächst auf dem Revier um den Verletzten und brachten ihn anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 35- und der 49-Jährige müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Zudem wird sich der 35-Jährige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell