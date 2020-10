Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 48-Jähriger von Unbekannten beraubt; Ludwigsburg: 38-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand, Schlägerei am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Neckarrems: 48-Jähriger von Unbekannten beraubt

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen drei noch unbekannte Täter, die am Sonntag gegen 20.30 Uhr im Bereich der Straße "Beim Rötelbrunnen" in Neckarrems einen 48 Jahre alte Mann überfielen. Der 48-Jährige war zu Fuß auf einem Feldweg hinter dem Sportplatz am Hummelberg in Richtung der Straße "Beim Rötelbrunnen" unterwegs. Plötzlich wurde er von einem Täter von hinten in den Schwitzkasten genommen, während ein zweiter Täter den Geldbeutel des Opfers aus dessen Hosentasche zog. Ein dritter noch Unbekannter stand untätig daneben. Alle drei Männer flüchteten anschließend zu Fuß zurück in Richtung des Sportplatzes. Die Tatverdächtigen sollen alle einen dunklen Teint gehabt haben. Einer wurde als relativ groß beschrieben. Im Geldbeutel des 48-Jährigen befanden sich persönliche Dokumente und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 0800/1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ludwigsburg-Pflugfelden: 38-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Vor einer Gaststätte in der Straße "Kleines Feldle" in Pflugfelden kam es am Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 38-Jähriger dort randaliert hatte. Der 38-Jährige, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, schrie laut umher und konnte auch durch die eingetroffenen Polizeibeamten nicht beruhigt werden. Als ihm Handschließen angelegt wurden, geriet er außer Rand und Band und musste von den Polizisten zu Boden gebracht werden. Anschließend wurde der 38-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Auch im Krankenhaus versuchte er sich gegen eine Behandlung zu wehren, so dass er von mehreren Polizeibeamten und einem Mitarbeiter des Krankenhauses auf einer Liege festgehalten werden musste. Möglicherweise entstand die psychische Ausnahmesituation aufgrund Drogenbeeinflussung. Gegen den 38-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ludwigsburg: Schlägerei am Bahnhof

Am Sonntag gegen 04.30 Uhr entstand aus noch unbekannter Ursache am Bahnhof Ludwigsburg eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten mehrere mutmaßlich Beteiligte. Ein 16- und ein 18-Jähriger konnten vorläufig festgenommen werden. Diese beiden sollen sich mit weiteren Unbekannten geschlagen haben. Bei dem 18-Jährigen konnten leichte Verletzungen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

