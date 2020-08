Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 31 Jahre alter Radfahrer, als er am Mittwochabend auf der Pforzheimer Straße von einem Auto übersehen wurde und dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Kurz vor 21:00 Uhr fuhr ein 50-Jahre alter Honda-Fahrer auf der Pforzheimer Straße in Richtung Albtal. In Höhe eines Autohauses wollte der Unfallverursacher nach rechts auf das dortige Gelände abbiegen und kollidierte hierbei mit dem querenden Fahrradfahrer. In der Folge prallt der 31-Jährige gegen den Kotflügel und stürzt über die Motorhaube auf den Boden. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell