Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Sonnensegels-Zeugen gesucht!

Hachenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 06.10.2020 und Donnerstag, 08.10.2020 wurde das im Außenbereich eines Kinderhortes in der Kantstraße in 57627 Hachenburg angebrachte beige Sonnensegel samt Befestigung durch bislang unbekannte Täter entwendet. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer: 02662-9558-0 in Verbindung zu setzen.

