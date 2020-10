Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Einbruch in Gartengrundstück am Hausbach

Singhofen (ots)

Unbekannte Täter brachen vermutlich am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom 9.10. bis 13.10.2020 in ein Gartengrundstück am Hausbach ein. Dort brachen sie die Hütte auf, besprühten diese mit roter Farbe und randalierten.

Hinweise werden an die Polizei Bad Ems erbeten: Tel. 02603-9700.

