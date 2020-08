Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung zum Nachteil eines 18-Jährigen

Roßbach (ots)

Am Sonntag, den 22.08.2020, gegen 00:30 Uhr kam es vor der Grillhütte in Roßbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einer unbekannten männlichen Person. Hierbei wurde der 18-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell