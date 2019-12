Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wetter (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein 61-jähriger Mann aus Herdecke bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Skoda auf der Grundschötteler Straße in Richtung Kreisverkehr. In Höhe einer Totaltankstelle musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen. Den Bremsvorgang bemerkte der dahinter fahrende 19-jähriger Mitsubishifahrer nicht und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 61-jährige leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er aber nicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell