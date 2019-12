Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Bei Glätte von der Fahrbahn angekommen

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein 40-jähriger Hagener mit seinem Opel auf der Quellenburgstraße in Richtung Wuppertal. In einer Rechtskurve geriet er bei herrschender Winterglätte ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Leitplanke und kam an einem Baum zum Stillstand. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

