Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person-3 stündige Streckensperrung

B 417-Laurenburg (ots)

Am Morgen des 20.08.2020 kam es auf der B 417 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Hierbei verlor der 46-jährige Fahrzeugführer auf regennasser die Kontrolle über sein Fahrzeug.Er kollidierte im weiteren Verlauf mit seiner rechten Fahrzeugfront mit der dortigen Felswand. Durch die Beschädigungen am Fahrzeug trat das Motoröl aus, verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn und drohte in einen Regenablauf zu gelangen. Die Strecke musste bis zur vollständigen Reinigung durch eine Fachfirma für ca. 3 Stunden vollständig gesperrt werden.

