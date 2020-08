Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl durch unbekannten Mann

Montabaur (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Gewerbegebiet "Alter Galgen" wurde ein 53-jähriger Kunde durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen und gebeten, für seinen Einkaufswagen eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro-Münzen zu wechseln. Nach der Herausgabe durch den Kunden legte der unbekannte Mann die 2-Euro-Münze in das Münzfach. Hierbei entnahm er die vorhandenen Geld-Scheine aus der Geldbörse des Kunden. Dem geschädigten Kunden fiel dieser Trickdiebstahl erst auf, als sich der Täter bereits in unbekannte Richtung entfernt hatte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Montabaur nach einem Mann, ca. 60 Jahre alt, 1,65 - 1,70 m groß, lichtes kurzes graues Haar, Dreitagebart, französischer Dialekt. Hinweise bitte an die Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

