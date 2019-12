Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Luft aus Pkw-Reifen gelassen

Schmittweiler (ots)

Am späten Samstagabend wurde am Sportplatz die Luft aus vier Reifen an zwei Pkws gelassen. Bislang unbekannte Täter entfernten dazu zum Teil die kompletten Ventile an den Autoreifen, sodass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Zeugen die im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes verdächtige Personen wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Lauterecken unter 06382-9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell