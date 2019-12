Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Waldhütte

Imsbach (ots)

In der Zeit vom 25.11.2019 bis zum 30.11.2019 brachen bislang unbekannte Täter in eine Waldhütte in der Gemarkung Imsbach ein. Sie verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zur Hütte; entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361-9170 oder per Email an pirockenhausen@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



