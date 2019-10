Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Uedem (ots)

Die Polizei Goch, Telefon 02823-1080, ist auf der Suche nach Zeugen, die einen Verkehrsunfall mit Flucht am Samstag, 28.09.2019, in Uedem beobachtet haben. Der Besitzer eines grauen Opel-Zafira hatte sein Fahrzeug auf dem Nordwall in Höhe Hausnummer 57 gegen 14.00 Uhr abgestellt und war durch seinen Nachbarn gegen 15.40 Uhr auf die frischen Unfallschäden im linken Bereich der hinteren Stoßstange aufmerksam gemacht worden. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei diesem Teil des Nordwalls um eine Sackgasse handelt, geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer sich nicht zufällig dort aufgehalten hat. Die Polizei hat eine Kunststoffblende des flüchtigen Unfallfahrzeuges sichergestellt. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell