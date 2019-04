Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Beim Abbiegen Krad übersehen

Ratzeburg (ots)

03. April 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.04.2019 - Schwarzenbek

Am 02.04.2019, gegen 21.15 Uhr, kam es in Schwarzenbek, an der Einmündung Möllner Straße / Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person verletzt wurde.

Ein 20-jähriger Roseburger befuhr mit seinem VW Golf die B 207 (Möllner Straße) in Richtung Talkau. An der Einmündung zur Fritz-Reuter-Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand einen entgegenkommenden 18-jährigen aus Klein Pampau mit seinem Motorrad Yamaha, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Kradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro.

Die Einmündung war für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell