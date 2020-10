Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Sachbeschädigung in Kirchheim am Neckar gesucht; Feuerwehreinsatz in Bönnigheim

Ludwigsburg (ots)

Kirchheim am Neckar: Eingangstür beschädigt

Am Samstag gegen 19:55 Uhr konnte eine Bewohnerin in der Besigheimer Straße in Kirchheim am Neckar einen lauten Schlag wahrnehmen. Bei einer anschließenden Nachschau wurde schlussendlich festgestellt, dass die Eingangstür eines Wohnhauses beschädigt worden war. Vermutlich mutwillig hat ein noch unbekannter Täter gegen die Scheibe der Tür geschlagen und sich anschließend aus dem Staub gemacht. An der Scheibe hatten sich hierdurch größere Risse gebildet und es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07142 405-0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Bönnigheim: Rauchmelder ausgelöst

Angebranntes Essen sorgte dafür, dass am Sonntag gegen 07:00 Uhr im Cleebronner Weg in Bönnigheim ein Rauchmelder in einem Wohnhaus auslöste. Nachdem eine aufmerksame Nachbarin das akustische Signal und Brandgeruch wahrgenommen hatte, alarmierte sie umgehend Polizei und Feuerwehr. Mehrere Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Bönnigheim sowie Brackenheim/Besigheim rückten daraufhin aus. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte in einer Wohnung fest, dass eine vergessene Pizza im Backofen der Auslöser für die Rauchentwicklung war. Während der Zubereitung war der Bewohner eingeschlafen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, blieb aber offensichtlich unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell