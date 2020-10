Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Kehrmaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Auf eine Kehrmaschine hatte es ein noch unbekannter Dieb in der Merklinger Straße in Weil der Stadt abgesehen. Zwischen Mittwoch 16.00 Uhr und Montag 9.30 Uhr entwendete der Unbekannte aus einem verschlossenen Abstellraum eines Wohnhauses das Kärcher-Gerät, das mit einer Metallkette und Vorhängeschloss an einem Wandhacken gesichert war. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

