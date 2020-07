Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dunkelblaues E-Bike gestohlen; hoher Diebstahlsschaden; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag wurde im Stadtteil Neuenheim ein dunkelblaues E-Bike der Marke "Riese und Müller" im Wert von rund 2.500.- Euro. Das Bike war von dem Wohnhaus in der Keplerstraße an einem Zaun angekettet. Das Display des Zweirades hatte die Eigentümerin entfernt, sodass der Antrieb nur "per pedes" erfolgen kann. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

