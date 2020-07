Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau: Schwerer Stein gegen Auto geworfen; Zeugen gesucht

Schönau (ots)

Einen ca. 15 Kilogramm schweren Natursandstein warf, bzw. drückte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen die Beifahrerseite eines in der m Greiner Straße, Ecke Steinbruchweg gaparkten, weißen Skoda Kodiaq, sodass die Beifahrertür und die Seitenscheibe beschädigt wurden. Ob es sich lediglich um eine Sachbeschädigung handelt oder auch ein Autoaufbruch dahinterstecken könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000.- Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schönau, Tel.: 06228/8230 oder an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

