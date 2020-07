Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Erhöhte CO-Werte in Shisha-Bar gemessen - 24-jähriger Mann erleidet Atemnot

Mannheim-Innenstadt (ots)

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden am frühen Freitagmorgen wegen einer Person, die über massive Atemprobleme klagte, verständigt. Der Mann hielt sich gegen vier Uhr in einer Shisha-Bar in den Q-Quadraten auf, als er plötzlich keine Luft mehr bekam. Er wurde durch Rettungskräfte aus der Bar geleitet und zunächst vor Ort behandelt. Anschließend wurde er zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung wurde er wieder entlassen.

Da beim Betreten der Shisha-Bar die CO-Melder der Rettungskräfte wegen überhöhter CO-Konzentration angeschlagen hatten, wurde zur weiteren Überprüfung der Räumlichkeiten die Feuerwehr hinzugezogen. Auch diese konnte noch eine erhöhte CO-Konzentration in dem Lokal feststellen, allerdings war die Konzentration bereits wieder unter die gesundheitsgefährdende Grenze gesunken.

Alle anwesenden Gäste wurden gebeten, die Räume zur verlassen und sich ins Freie zu begeben. Die für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zuständige Behörde der Stadt Mannheim wurde durch die Polizei von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

