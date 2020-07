Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Bei Kellereinbrüchen Wein und Champagner erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Zeit zwischen 6. Juli und 16. Juli brachen unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eines Anwesens in den Innenstadtquadraten ein. Die Einbrecher hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Kellerzugangstür eines Mehrfamilienhauses im Quadrat E 7 auf. Anschließend brachen sie mehrere mit Bügelschlössern verriegelte Kellerabteile auf. Dabei erbeuteten sie aus einem Kellerraum rund 20 Flaschen Wein und Champagner im Wert von 1.000 Euro. Zudem ließen Sie eine Besteckbox mitgehen. Ob aus den anderen Kellern etwas gestohlen wurde, muss derzeit noch ermittelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und bitte diese, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

