POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kleingartenparzellen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreise (ots)

Eingebrochen wurde in fünf Kleingartenparzellen nahe der Friedrichsfelder Straße am Mittwoch zwischen 23:15 und 23:45. Entwendet wurde der Inhalt eines Verbandskastens, Alkohol und Zigaretten. Außerdem entstand Sachschaden an den Parzellen, da diese teilweise farbverschmiert wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

