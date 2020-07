Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Angeblicher Wasserwerker bringt 83-Jährige um ihren Schmuck - Zeugen gesucht

Mannheim-Neuostheim (ots)

Ungebetenen Besuch eines angeblichen Wasserwerkers bekam am Donnerstagmorgen eine 83-jährige Frau im Stadtteil Neuostheim. Der Unbekannte klingelte kurz nach neun Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Dürerstraße und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und müsse diesbezüglich Überprüfungen durchführen. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter oder ein Mittäter, der sich unbemerkt in die Wohnung geschlichen hatte, aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle und eine Metallkassette mit Schmuck und sonstigen Wertgegenständen. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Eine Beschreibung des angeblichen Wasserwerkers konnte die Seniorin nicht abgeben.

Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Bereich beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Es wird nochmals eindringlich auf nachfolgendes hingewiesen:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - ordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

