POL-FR: Freiburg-Weingarten: Verkehrsunfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 08.04. auf 09.04.2020 wurde auf dem Parkplatz, Kreuzung Gilgenmatten / Unterer Mühlenweg in Freiburg Weingarten ein roter Pkw vermutlich bei Aus- bzw. Einparken beschädigt. Es entstand Sachschaden. Es wurde ein Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen.

Der Verfasser des Zettels und weitere Zeugen, die das Tatgeschehen mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, Verkehrspolizei Freiburg (tel. 0761 882-3100), in Verbindung zu setzen.

