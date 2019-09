Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bankangestellter in Esslingen mit Skalpell bedroht

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bankangestellten mit Skalpell bedroht

Ein Bankangestellter ist am Dienstagnachmittag von einem Kunden mit einem Skalpell bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden. Der 18-Jährige betrat gegen 16.15 Uhr die Filiale in der Fabrikstraße und wollte einen Kredit haben. Da er keinen Ausweis dabeihatte, wurde er von dem 24 Jahre alten Bankangestellten gebeten, einen zu holen. Eine halbe Stunde später kam der junge Mann zurück und wurde vom selben Angestellten betreut. Nachdem er erneut nach einem Ausweis befragt wurde, zog der Heranwachsende ein Skalpell und bedrohte damit den 24-Jährigen. Weiterhin forderte er ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Dem Bankangestellten gelang es, den Alarm auszulösen und den Täter in ein Gespräch zu verwickeln. Nachdem die ersten Polizeistreifen an der Bank eingetroffen waren, verließ der Täter ohne Beute das Gebäude. Er konnte vor der Bank widerstandslos festgenommen werden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann bis zu einem möglichen Strafverfahren auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell