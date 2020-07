Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Unfall auf A 5; alle Spuren Richtung Karlsruhe nach Reinigung wieder frei; drei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf (ots)

Die A 5 zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Walldorfer Kreuz ist nach der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma seit 14 Uhr wieder frei. Der Rückstau belief sich in der Spitze auf rund acht Kilometer und baut sich nach wie sukzessive ab. Bei dem Auffahrunfall, an dem kurz nach 12 Uhr zwei Autos beteiligt waren, wurden drei Personen verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei weit über 10.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell