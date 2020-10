Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Unbekannter fällt sieben Bäume; Korntal-Münchingen: Sporthallenmauer beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen-Heimerdingen: Unbekannter fällt sieben Bäume

Unter Einsatz einer Kettensäge hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Freitag 12.00 Uhr im Eichwald in Heimerdingen, sieben Bäume gefällt. Es handelt sich um zwei Buchen, zwei Eichen, zwei Kirschbäume und eine Douglasie im W Gesamtwert von etwa 6.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hemmingen unter der Tel. 07150 2092-13 entgegen.

Korntal-Münchingen: Sporthallenmauer beschmiert

Zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 9.00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Mauer der Sporthalle in der Kornwestheimer Straße in Münchingen und richteten dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell